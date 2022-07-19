Певица Шер рассказала о трех выкидышах: “Меня поздравляли, потому что я была беременна, а потом я теряла ребенка”

Шер

Певица Шер рассказала о трех выкидышах, которые она пережила во время своего брака с Сонни Боно. Первый из них произошел, когда ей было всего 18 лет.

В молодости у меня было три выкидыша. Первый случился в 18 лет. Я была одна в нашем доме. Сонни пришел домой, а я рыдала и каталась по полу,

— написала Шер в твиттере (заблокирован в РФ).

После визита к врачу Шер сказала, что “кричала от боли”, из-за чего медики срочно доставили ее в больницу, прямиком в операционную.

Что случилось бы со мной сегодня?

— спросила Шер, имея в виду, что недавно Верховный суд отменил решение по делу “Роу против Уэйда”, гарантировавшее конституционное право на аборт.

В переписке с подписчиками 76-летняя Шер также призналась, что “никогда не думала”, что поделится этим.

Матери, сестры, тети, двоюродные сестры, лучшие подруги — ни одна женщина в Америке не в безопасности. Скоро ни один здравомыслящий человек не будет в безопасности,

— добавила она.

Шер и Сонни Боно в 1965 году

Певица ранее упоминала о выкидышах, которые пережила, когда пыталась завести ребенка от Боно, сказав, что этот опыт был “кошмаром”.

Это стало кошмаром. Люди поздравляли меня, потому что я была беременна, а потом я теряла ребенка, и они говорили: “О, нам очень жаль”. Я думала: “Господи, я не могу больше слышать это”.

В итоге Шер все-таки удалось завести детей. Когда ей было 22 года, на свет появился сын Чез Боно (при рождении дочь Честити, которая затем совершила трансгендерный переход) от Сонни Боно. После развода с Боно Шер вышла замуж за блюзового музыканта Грегга Оллмана, в браке с которым у нее родился сын Элайджа.