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Певица Саша намекнула на непрофессионализм Ксении Собчак после интервью

Певица Саша намекнула на непрофессионализм Ксении Собчак после интервью
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале скандальное интервью, героиней которого стала певица Саша. Позже артистка намекнула на непрофессионализм телеведущей.

Атмосфера между Сашей и Собчак во время беседы так накалилась, что они едва не разругались. Журналистка призналась, что интервью с вокалисткой далось ей очень тяжело. 

Как оказалось, собеседницы не могли сойтись в политических взглядах. Затем телеведущая откровенно высмеяла позицию героини. 

«Мне кажется, Ксюше есть к чему стремиться как журналисту и как интервьюеру. Ограничимся этим», — высказалась певица с намеком. 

Несмотря на это, Саша поблагодарила Собчак за встречу. Она отметила, что команда журналистки выпустила программу «практически без монтажа», пишет StarHit.

певица саша собчак
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