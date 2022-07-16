Певица Саша намекнула на непрофессионализм Ксении Собчак после интервью

Журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале скандальное интервью, героиней которого стала певица Саша. Позже артистка намекнула на непрофессионализм телеведущей.
Атмосфера между Сашей и Собчак во время беседы так накалилась, что они едва не разругались. Журналистка призналась, что интервью с вокалисткой далось ей очень тяжело.
Как оказалось, собеседницы не могли сойтись в политических взглядах. Затем телеведущая откровенно высмеяла позицию героини.
«Мне кажется, Ксюше есть к чему стремиться как журналисту и как интервьюеру. Ограничимся этим», — высказалась певица с намеком.
Несмотря на это, Саша поблагодарила Собчак за встречу. Она отметила, что команда журналистки выпустила программу «практически без монтажа», пишет StarHit.