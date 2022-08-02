Певица Приходько предложила лишить гражданства коллегу Ани Лорак

Политолог Валентин Устинов заявил, что певица Анастасия Приходько призвала лишить украинского гражданства коллегу Ани Лорак.
По мнению певицы, Лорак предала родину. Сам же эксперт подчеркнул, что Приходько часто делает радикально русофобные заявления.
«Она считает, что Ани Лорак, уроженка украинского города Кицмань, молчанием о спецоперации России на Украине предала свою родину», — сказал он в интервью для solenka.info.
Также он отметил, что по мнению Приходько, Лорак должна лишиться и звания народной артистки.
Украинская певица Анастасия Приходько демонстрирует антироссийскую позицию после 2014 года, которая стала более радикальной после 24 февраля.