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Певица Приходько предложила лишить гражданства коллегу Ани Лорак

Певица Приходько предложила лишить гражданства коллегу Ани Лорак
Alexander Keltik/Russian Look/Globallookpress

Политолог Валентин Устинов заявил, что певица Анастасия Приходько призвала лишить украинского гражданства коллегу Ани Лорак.

По мнению певицы, Лорак предала родину. Сам же эксперт подчеркнул, что Приходько часто делает радикально русофобные заявления. 

«Она считает, что Ани Лорак, уроженка украинского города Кицмань, молчанием о спецоперации России на Украине предала свою родину», — сказал он в интервью для solenka.info

Также он отметил, что по мнению Приходько, Лорак должна лишиться и звания народной артистки. 

Украинская певица Анастасия Приходько демонстрирует антироссийскую позицию после 2014 года, которая стала более радикальной после 24 февраля.

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RusNewsToday24
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