Певица Ольга Кормухина раскритиковала публику на концертах Лепса и «Руки Вверх!»

«В одном играют Бетховена и Рахманинова, на другом — слушают “Руки Вверх!” или Лепса. И что? Последние круче первых или как? Ответьте сами. Себе. Отсюда и проблемы всей нашей жизни! Двоечников и троечников всегда больше в разы!» – высказалась знаменитость в личном Telegram-канале.