Певица Ольга Кормухина раскритиковала публику на концертах Лепса и «Руки Вверх!»

Российская исполнительница Ольга Кормухина нелестно отозвалась о фанатах творчества певцов Григория Лепса и фронтмена группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. По мнению артистки, аудиторию коллег составляют преимущественно «двоечники».
Кормухина акцентировала внимание на том, что даже в школьной системе образования отличников и золотых медалистов крайне мало. Этот пример знаменитость привела для сравнения с ситуацией в музыкальном мире, также упомянув московские «Лужники» и зал консерватории.
«В одном играют Бетховена и Рахманинова, на другом — слушают “Руки Вверх!” или Лепса. И что? Последние круче первых или как? Ответьте сами. Себе. Отсюда и проблемы всей нашей жизни! Двоечников и троечников всегда больше в разы!» – высказалась знаменитость в личном Telegram-канале.
Отметим, ранее коллектив «Руки Вверх!» отпраздновал юбилей масштабным концертом в «Лужниках». Послушать композиции группы пришли 72 тысячи человек.