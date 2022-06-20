Певица Наташа Королева показала фигуру после похудения

«Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна! Для моего здоровья очень важно вот так поменять обстановку, буквально пять дней — и я бодра, весела», — поделилась артистка, показал фото топлес.