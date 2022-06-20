Певица Наташа Королева показала фигуру после похудения

Российская певица Наташа Королева продемонстрировала поклонникам результат своего похудения. Для этого артистка сфотографировала себя в смелом образе.
Королева побывала в клинике Ставропольского края, где проходила курс оздоровительных процедур. Там вокалистка выходила на длительные пешие прогулки, дышала свежим воздухом, принимала грязевые процедуры и пила лечебную воду.
В результате исполнительница хита «Маленькая страна» избавилась от трех килограммов. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях. И сфотографировалась топлес в зеркале, закрыв грудь руками.
«Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет, и я собой довольна! Для моего здоровья очень важно вот так поменять обстановку, буквально пять дней — и я бодра, весела», — поделилась артистка, показал фото топлес.
Королева подчеркнула, что довольна результатом. Она указала, что сохранить молодость и подтянутую фигуру можно без хирургического вмешательства.