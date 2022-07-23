Певица Наталья Штурм отменила свадьбу и сбежала к любовнику-музыканту

Певица Наталья Штурм решила разорвать отношения с богатым женихом во время подготовки к свадьбе. Артистка предпочла ему любовника, занимающегося музыкой, передает портал PROZVEZD.
Известно, что церемония бракосочетания певицы должна была состояться уже этим летом. Однако Наталья Штурм чуть ли не в последний момент решила не идти на этот шаг.
В итоге певица уехала к любовнику — Дереку Глисону, ирландскому музыканту. Сейчас пара отдыхает в Болгарии, а сама артистка признается, что счастлива с новым избранником.