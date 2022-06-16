Певица Наталья Подольская рассказала об истинном отношении итальянцев к россиянам

Известная певица Наталья Подольская часто путешествует по миру. Недавно она побывала в Италии, где была удивлена отношением местных жителей к россиянам.
«Мне показалось, что итальянцы еще с большей душевностью и радостью к нам относятся. Все улыбаются: „О, Рашша!“ Я была в Риме много раз, поэтому у меня появились там уже друзья. Есть подруга-гид, которая проводила для меня разные экскурсии в Риме. А еще там потрясающая кухня. Мне кажется, что мой живот там загораживал небо. Я таким еще его не видела никогда. Но приехала, взяла себя в руки», — рассказала Подольская.
По данным СМИ, артистка планирует покинуть Россию и отправится в Белоруссию с мамой. По словам певицы, ей нужно посетить могилы родственников, сообщает WomanHit.