Певица Наталья Подольская рассказала об истинном отношении итальянцев к россиянам

«Мне показалось, что итальянцы еще с большей душевностью и радостью к нам относятся. Все улыбаются: „О, Рашша!“ Я была в Риме много раз, поэтому у меня появились там уже друзья. Есть подруга-гид, которая проводила для меня разные экскурсии в Риме. А еще там потрясающая кухня. Мне кажется, что мой живот там загораживал небо. Я таким еще его не видела никогда. Но приехала, взяла себя в руки», — рассказала Подольская.