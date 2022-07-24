Певица Наталья Подольская опозорилась на сцене с Пресняковым

Известная певица Наталья Подольская оконфузилась на сцене, когда выступала вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым, пишет издание Blitz+.
Артистка опубликовала у себя в социальной сети видеозапись, на которой она исполняет песню с Пресняковым. В какой-то момент Подольской не удалось дотянуться до высоких нот, а вместе с ней и закончить строчку. Попав в неловкую ситуацию, она начала прижиматься к мужу.
Пресняков нашел выход из сложившейся ситуации, обняв жену и допев ее строчку. На этот момент обратили внимание фанаты пары.
«Громкие чмоки и любовь важнее любой песни», – заметили пользователи Сети.