Певица Наталья Подольская опозорилась на сцене с Пресняковым

Артистка опубликовала у себя в социальной сети видеозапись, на которой она исполняет песню с Пресняковым. В какой-то момент Подольской не удалось дотянуться до высоких нот, а вместе с ней и закончить строчку. Попав в неловкую ситуацию, она начала прижиматься к мужу.