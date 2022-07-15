Певица Наталья Гулькина рассказала о сбывшемся вещем сне Юрия Шатунова

В то время у Гулькиной появилось новое хобби — ежедневный бег по утрам. Узнав об этом, Шатунов начал регулярно подшучивать над ней. В один из дней он даже попытался отговорить ее от пробежки, когда они столкнулись в лобби отеля. Тогда экс-вокалист «Ласкового мая» объяснил, что ему приснился дурной сон.