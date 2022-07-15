Певица Наталья Гулькина рассказала о сбывшемся вещем сне Юрия Шатунова

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина вспомнила о жутком вещем сне, который приснился ныне покойному Юрию Шатунову во время их совместных гастролей в Германии. Подробностями произошедшего певица поделилась с журналистами издания «7Дней».
В то время у Гулькиной появилось новое хобби — ежедневный бег по утрам. Узнав об этом, Шатунов начал регулярно подшучивать над ней. В один из дней он даже попытался отговорить ее от пробежки, когда они столкнулись в лобби отеля. Тогда экс-вокалист «Ласкового мая» объяснил, что ему приснился дурной сон.
«Слушай, Наташа, мне сегодня сон про тебя плохой приснился. Лучше не бегай. Ничего страшного, но ты потерялась на пробежке, и нам пришлось вызывать полицию», — вспомнила слова давнего друга артистка.
Однако в тот момент Гулькина проигнорировала просьбу Шатунова. Во время пробежки она поняла, что в самом деле заблудилась. В результате певице понадобилось довольно много времени, чтобы выйти к дороге и вернуться в отель.
Напомним, Юрий Шатунов внезапно скончался 23 июня 2022 года. Бывшему солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет. Могила певца находится на Троекуровском кладбище в Москве, но в скором времени поклонникам могут ограничить доступ к захоронению.