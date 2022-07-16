Певица Наталья Гулькина раскритиковала поведение фанатов Шатунова на его могиле

После прошедших похорон известного исполнителя, певца «Ласкового мая» Юрия Шатунова, к месту его погребения стекается поклонники, но не все ведут себя адекватно. Неуместным поведением людей на Троекуровском кладбище, где похоронили артиста, возмутилась певица Наталья Гулькина.
Певица рассказала подробности беседы с кладбищенским охранником: тот рассказал ей, что люди приходят на могилу Шатунова не только для того, чтобы почтить память, но и исполнить песни, сделать памятное фото или даже станцевать рядом с местом захоронения.
«Мое мнение о поведении поклонников – это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» — написала Гулькина в соцсетях.
Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.