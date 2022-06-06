Певица Наргиз вернула в свой репертуар запрещенные хиты

Знаменитая исполнительница Наргиз Закирова поделилась с фанатами новостью, что в ее репертуар вернутся старые песни, на которые был наложен запрет продюсерским центром Максима Фадеева.
На личной странице в Telegram-канале певица сообщила, что вернула себе право петь песни лейбла Malfa, которые с 2019-го года ей запрещено было исполнять. Свое обращение Наргиз начала с благодарности поклонникам за нескончаемую любовь и поддержку.
«У меня для вас есть замечательная новость. Все мои песни, которые полюбились вами за время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар», — сообщила исполнительница.
Наргиз позволяла себе резкие высказывания в сторону России после начала спецоперации на Украине. Певице на 50 лет запретили въезд в РФ, а недавно депортировали в Узбекистан.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.