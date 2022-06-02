Певица Наргиз прервала молчание после новостей о запрете на въезд в РФ

Популярная вокалистка Наргиз Закирова вышла на связь с поклонниками после информации о запрете на въезд в Россию. Артистка призналась, что теперь находится в цивилизованном мире.
Бывшая участница проекта «Голоc» на Первом канале не сможет въехать на территорию России до 2072 года. Виной тому стали ее громкие высказывания о стране после начала специальной операции на Украине.
Примечательно, что сама певица до последнего не комментировала данный инцидент. Только недавно в своем Telegram-канале она опубликовала видеообращение.
«Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все социальные сети. Здесь есть все для развития и процветания человеческого блага. С вами теперь я буду на непрерывной связи. Всех целую и обнимаю», — заявила исполнительница.
Известно, что многие представители шоу-бизнеса не поддержали спецоперацию России на Украине. В их числе оказались: музыкант Андрей Макаревич, певица Земфира, Актриса Чулпан Хаматова, шоумен Максим Галкин и многие другие.