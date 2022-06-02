Певица Наргиз прервала молчание после новостей о запрете на въезд в РФ

«Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все социальные сети. Здесь есть все для развития и процветания человеческого блага. С вами теперь я буду на непрерывной связи. Всех целую и обнимаю», — заявила исполнительница.