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Певица Наргиз матами оскорбила свою подписчицу в соцсетях

Певица Наргиз матами оскорбила свою подписчицу в соцсетях
globallookpress/Anton Gyngazov

Рок-певица Наргиз резко ответила подписчице, которая отметила желание исполнительницы перейти с русского языка на английский.

После запрета на въезд в Россию до 2072 года артистка решила вести свои микроблоги на английском языке. Заметив это, одна из подписчиц Наргиз иронично указала, что на ее родине, в Узбекистане, могут не понять, о чем говорит певица. После этого исполнительница хита «Нелюбимая дочь» матами оскорбила девушку и опубликовала их переписку.

 «Как же мне в Америку въезд закроют? Я же гражданка США. А узбеки понимают и говорят на языках мира так, как тебе и не снилось. Так что сиди и не трынди, бот членоголовый», — резко ответила ей экс-подопечная композитора Максима Фадеева.

Напомним, из-за резких высказываний певицы о России она на полвека стала персоной нон грата. Из-за этого Наргиз была вынуждена вернуться в родной Узбекистан, откуда продолжает оскорблять россиян.  

наргиз певица Соцсети
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RusNewsToday24
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