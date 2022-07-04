Певица Наргиз матами оскорбила свою подписчицу в соцсетях

После запрета на въезд в Россию до 2072 года артистка решила вести свои микроблоги на английском языке. Заметив это, одна из подписчиц Наргиз иронично указала, что на ее родине, в Узбекистане, могут не понять, о чем говорит певица. После этого исполнительница хита «Нелюбимая дочь» матами оскорбила девушку и опубликовала их переписку.