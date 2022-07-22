Певица Мари Краймбрери дала интервью Ляйсан Утяшевой: о “своем мужчине”, низкой самооценке и отношении к беременности

Ляйсан Утяшева и Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери стала новой героиней авторского YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”. Spletnik собрал интересные цитаты из интервью.

О семье и детях

К детям сама не приду, это само произойдет. Боюсь периода, когда буду беременной. Я не смогу просто… И мне хотелось бы понимать, что я беременна от человека, которого невероятно люблю, и я с ним как за каменной стеной.

Об отношениях и идеальном мужчине

Мой идеальный мужчина — это человек, который станет мне опорой и не заставит выбирать между семьей и карьерой. Потому что это полный бред, когда говорят, что женщина не может совместить карьеру и семью. Я человек, который готовит, убирает. После гастролей беру первый рейс и лечу домой, но я не могу жить без студии.

Я никогда не изменяла и никогда не приму измену. Я как-то оставалась в отношениях после измены. До измены человек мне казался идеальным, а после он для тебя становится менее сексуальным.

Я девушка, у которой ни разу в жизни не было одноразового секса, я никогда не целовалась, чтобы потом быстро разойтись. Со мной невозможно затусить! Да и парней у меня было немного. В последней истории я два месяца не целовалась с человеком, а просто с ним общалась. Зачем с ним целоваться, если я его не знаю?

О самооценке

Я утратила ощущение, что я особенная. Мне иногда, наоборот, кажется, что я с низкой самооценкой живу. Я понимаю, что над этим надо работать. В детстве я была с тонкими бровями, весила на 20 килограммов больше, и мне казалось, что я красивая. Сейчас я редко чувствую себя красивой. Я росла, веря в то, что я стану самым известным хореографом, буду везде выступать, меня все будут звать. Я смотрела “Новую волну” и верила, что буду ставить танцы всем звездам.

Мари Краймбрери — российская певица украинского происхождения, двукратная обладательница национальной музыкальной премии “Золотой граммофон”. Свою личную жизнь певица старается скрывать, и о ее возлюбленных почти ничего не известно. Сейчас ходят слухи, что она встречается с Давой, но официальных подтверждений этому нет. В 2018 году Мари оказалась в центре скандала: певица Дакота посчитала Краймбрери любовницей Влада Соколовского, но сама Мари все опровергла и даже заявила, что не знакома с исполнителем лично.