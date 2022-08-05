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Певица Манижа заявила, что не откажется от России

Певица Манижа заявила, что не откажется от России
globallookpress/Soeren Stache

Певица Манижа и ее мама, продюсер Наджиба Усманова рассказали, как переживают отмену русской культуры.

В последнее время исполнительница часто сталкивалась с отменой концертов, но отворачиваться от России она не собирается.

«Хотя мне уже писали в личные сообщения: “Удачных гастролей по тайге”. Но я в это не верю и открещиваться от России не собираюсь», — заявила певица журналистам Forbes Woman.

Манижа добавила, что любит Россию, где ее дом. Свою творческую деятельность она хочет развивать именно в этой стране.

Напомним, Манижа представляла Россию на Евровидении в 2021 году. Певица заняла на международном музыкальном конкурсе девятое место.

карьера концерт Манижа отмена культуры
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RusNewsToday24
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