Певица Манижа заявила, что не откажется от России

Певица Манижа и ее мама, продюсер Наджиба Усманова рассказали, как переживают отмену русской культуры.
В последнее время исполнительница часто сталкивалась с отменой концертов, но отворачиваться от России она не собирается.
«Хотя мне уже писали в личные сообщения: “Удачных гастролей по тайге”. Но я в это не верю и открещиваться от России не собираюсь», — заявила певица журналистам Forbes Woman.
Манижа добавила, что любит Россию, где ее дом. Свою творческую деятельность она хочет развивать именно в этой стране.
Напомним, Манижа представляла Россию на Евровидении в 2021 году. Певица заняла на международном музыкальном конкурсе девятое место.