Певица Манижа рассказала об отъезде во Францию

Исполнительница Манижа, представлявшая Россию на Евровидении в прошлом году, призналась, что ей пришлось покинуть РФ из-за происшествия с сестрой.
Артистка вышла на связь с журналистами из Франции. В Париж ее привели печальные события — родственница попала в ДТП. Несмотря на поездку в Европу, Манижа не планирует эмигрировать. У нее запланировано несколько концертов в России.
«Я человек мира, всегда себя им определяла, и моя музыка мультинациональна, мультиязычна. Для меня очень важно продолжать двигаться в этом направлении. Я не загадываю, где именно буду жить и работать», — поделилась звезда с «Коммерсантом».
Ранее Манижа негативно отреагировала на отстранение России от участия в Евровидении. По ее мнению, это шаг в сторону новой Берлинской стены.