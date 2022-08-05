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Певица Манижа рассказала о благотворительной помощи украинским беженцам

Певица Манижа рассказала о благотворительной помощи украинским беженцам
globallookpress/Soeren Stache

Российская певица таджикского происхождения Манижа сообщила журналистам про собственный благотворительный фонд SILSILA. В настоящее время он работает с украинскими беженцами.

Как рассказала артистка в интервью Forbes Woman, фонд основан в ноябре 2021 года. Ранее он был направлен на помощь мигрантам, столкнувшимся с домашним насилием. После начала спецоперации туда стали обращаться граждане Украины.

«Мы из своего кармана тратим на работу фонда миллионы – на оплату работы специалистов, юристов и так далее», — отмечает Манижа.

Певица сообщила, что фонду не хватает финансирования, так как запросов слишком много.

Манижа певица фонд
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RusNewsToday24
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