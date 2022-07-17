Певица Mamarika потребовала от Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации

Украинская певица Mamarika призвала телеведущую Регину Тодоренко прокомментировать специальную операцию России на Украине. Известно, что ведущая программы «Орел и решка» игнорирует события, происходящие в мире.
Mamarika приняла участие в YouTube-программе «На ЧАСІ». Вокалистка считает, что молчание телеведущей связано со страхом остаться без денег.
«Ты личность или кто? Это тупо и странно в наше время такое говорить. Твоя семья живет в Одессе. Я знаю ее родителей. Это маразм высшей меры», — высказалась исполнительница.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Позже многие артисты покинули РФ, осудив ее действия в другой стране. Однако нашлись и те, кто проигнорировал обострение конфликта на Украине.