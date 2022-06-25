Певица МакSим не будет преследовать ворвавшуюся на сцену поклонницу

На выступлении певицы МакSим в рамках фестиваля «Ночь музыки» 24 июня на сцену вырвалась одна из ее поклонниц. Фанатка заключила исполнительницу в объятия, после чего сотрудник охраны попытался их разнять. В итоге обе упали, после чего спустя всего лишь несколько секунд артистка поднялась и продолжила свою программу.