Певица МакSим не будет преследовать ворвавшуюся на сцену поклонницу

На выступлении певицы МакSим в рамках фестиваля «Ночь музыки» 24 июня на сцену вырвалась одна из ее поклонниц. Фанатка заключила исполнительницу в объятия, после чего сотрудник охраны попытался их разнять. В итоге обе упали, после чего спустя всего лишь несколько секунд артистка поднялась и продолжила свою программу.
«Все хорошо. Никаких жалоб со стороны артиста не было. Комментировать этот инцидент тоже не видим смысла», — рассказала менеджер певицы Яна Богушевская.
После инцидента сотрудники службы охраны вывели несколько слишком буйных фанатов и усилили контроль за сценой.