Певица Лолита Милявская раскрыла поклонникам неожиданный источник заработка

«Я хочу с вами поделиться хорошей новостью! Ура! Я сегодня заработала 200 долларов! Я ничего не делала, я только ходила. Я обрезала кусты, натерла мозоль секатором, объела шелковицу, я поломала ногти! Если бы я наняла кого-то на работу, я отдала бы примерно столько же. Но нет! Я не просто заработала! Это шлепки NFT! Кроссовки еще не купила», — сыронизировала российская певица.