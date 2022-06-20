Певица Лолита Милявская раскрыла поклонникам неожиданный источник заработка

Исполнительница Лолита Милявская, уехав на короткий срок из России, обосновалась в Болгарии, где имеет недвижимость. Без выступлений в России она лишилась и дохода от концертов, поэтому ищет другие пути заработка.
Так, в Telegram-канале она опубликовала пост, в котором написала, что, узнав о NFT-кроссовках, которые зарабатывают криптовалюту, решила попытать счастье со своими старыми шлепками.
«Начиталась ночью про кроссовки, которые крипту зарабатывают. Браво. Теперь моя очередь зарабатывать на старых шлепках», — шутит Лолита.
Исполнительница сообщила, что смогла в своих шлепках заработать 200 долларов, подстригая кусты в своем саду. При этом Милявская отметила, что натерла руки секатором и сломала ногти.
«Я хочу с вами поделиться хорошей новостью! Ура! Я сегодня заработала 200 долларов! Я ничего не делала, я только ходила. Я обрезала кусты, натерла мозоль секатором, объела шелковицу, я поломала ногти! Если бы я наняла кого-то на работу, я отдала бы примерно столько же. Но нет! Я не просто заработала! Это шлепки NFT! Кроссовки еще не купила», — сыронизировала российская певица.
Отметим, родственники Лолиты проживали в Киеве, после начала спецоперации России на Украине, артистка сперва вывезла родных в Москву, а затем в Болгарию, где несколько лет назад она приобрела апартаменты. Исполнительница решила, что семья останется отдыхать за границей на все лето. Что касается самой певицы, то у нее отпуск чуть меньше двух недель.