Новости0

Певица Лобода рассказала о планах встретить старость в Юрмале

Певица Лобода рассказала о планах встретить старость в Юрмале
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Покинувшая Россию украинская вокалистка Светлана Лобода эмигрировала в Латвию, где вместе со своими детьми планирует задержаться на долгое время.

Артистка поделилась впечатлениями о стране и городе Юрмала в эфире местного радио. Новое место проживания Лобода назвала «спокойным» и отметила, что именно там хотела бы встретить старость.

«Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно», – отметила исполнительница хита «Твои глаза».

Ранее украинская звезда снова оскорбила россиян. В одном из последних интервью Лобода заявила, что территорию России покинули все представители интеллигенции. На родине, по ее мнению, остались лишь слабые духом люди, пишет «Царьград».

лобода певица эмиграция юрмала
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.