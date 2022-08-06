Певица Лобода рассказала о планах встретить старость в Юрмале

Покинувшая Россию украинская вокалистка Светлана Лобода эмигрировала в Латвию, где вместе со своими детьми планирует задержаться на долгое время.
Артистка поделилась впечатлениями о стране и городе Юрмала в эфире местного радио. Новое место проживания Лобода назвала «спокойным» и отметила, что именно там хотела бы встретить старость.
«Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно», – отметила исполнительница хита «Твои глаза».
Ранее украинская звезда снова оскорбила россиян. В одном из последних интервью Лобода заявила, что территорию России покинули все представители интеллигенции. На родине, по ее мнению, остались лишь слабые духом люди, пишет «Царьград».