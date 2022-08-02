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Певица Лайма Вайкуле вышла с украинским флагом на сцену в Литве

Певица Лайма Вайкуле вышла с украинским флагом на сцену в Литве
globallookpress/Nina Liashonok

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на концерте в литовском курортном городе Паланга вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что поддерживает страну, передает Delfi.

Таким образом литовская исполнительница прервала молчание, обозначив свою четкую позицию.

Отметим, что до этого случая Вайкуле не давала открытые комментарии о ситуации на Украине. При этом певица не высказывала критику в адрес российского руководства и спецоперации.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Михаил Шахназаров резко ответил на заявление Вайкуле о притеснении русских в Прибалтике.

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