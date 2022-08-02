Певица Лайма Вайкуле вышла с украинским флагом на сцену в Литве

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на концерте в литовском курортном городе Паланга вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что поддерживает страну, передает Delfi.
Таким образом литовская исполнительница прервала молчание, обозначив свою четкую позицию.
Отметим, что до этого случая Вайкуле не давала открытые комментарии о ситуации на Украине. При этом певица не высказывала критику в адрес российского руководства и спецоперации.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Михаил Шахназаров резко ответил на заявление Вайкуле о притеснении русских в Прибалтике.