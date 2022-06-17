Певица Кравец заявила, что Жанна Фриске не достойна памятника в Москве

В Москве в ближайшее время скоро памятник экс-участнице группы «Блестящие», певице Жанне Фриске. Однако подобная идея пришлась по душе не всем артистам. Так, певица Алена Кравец раскритиковала предложение увековечить знаменитость в бронзе и заявила, что артистка не заслужила подобных почестей.
Телезвезда Алена Кравец призналась, что хоть и испытывает симпатию к бывшей участнице «Блестящих», но не считает ее достойной памятника. Знаменитость уверена, что творчество Фриске не является выдающимся, передает «Пятый канал».
«Посредственная, что уж лукавить, певица из „фанерной“ девичьей группы, имя которым — легион. Широкой общественности она известна в основном своей ранней трагической смертью, но не музыкой», — заявила Кравец.
Помимо этого, Кравец переживает, что на изготовление памятника будут выделены государственные средства.
Отметим, что бюст Фриске будет сделан из бронзы. Глиняную основу для сооружения уже изготовил знаменитый российский скульптор Салават Щербаков. Эскиз памятника уже показали родным певицы, они высоко оценили работу мастера.
Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы со злокачественной опухолью мозга.