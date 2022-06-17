Певица Кравец заявила, что Жанна Фриске не достойна памятника в Москве

В Москве в ближайшее время скоро памятник экс-участнице группы «Блестящие», певице Жанне Фриске. Однако подобная идея пришлась по душе не всем артистам. Так, певица Алена Кравец раскритиковала предложение увековечить знаменитость в бронзе и заявила, что артистка не заслужила подобных почестей.