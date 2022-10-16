Певица Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России пора поставить жирный крест

Певица Ольга Кормухина заявила, что на отечественном шоу-бизнесе пора давно ставить крест, а творчество Филиппа Киркорова назвала «попсятиной».
Кормухина стала участницей пресс-конференции, посвященной молодым исполнителям, где высказала свою обеспокоенность тем, что на российской эстраде талантливых музыкантов можно сосчитать на пальцах. Певица полагает, что на шоу-бизнесе пора поставить жирный крест.
«Мы говорим об искусстве. Искусства там нет давно», — высказала свое мнение Кормухина.
Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак лишилась в РФ прибыльного бизнеса: налоговая служба закрыла ее российскую компанию, которая приносила артистке миллионную прибыль.