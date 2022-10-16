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Певица Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России пора поставить жирный крест

Певица Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России пора поставить жирный крест
wikipedia.org | Anton Dorin / CC BY-SA 4.0

Певица Ольга Кормухина заявила, что на отечественном шоу-бизнесе пора давно ставить крест, а творчество Филиппа Киркорова назвала «попсятиной».

Кормухина стала участницей пресс-конференции, посвященной молодым исполнителям, где высказала свою обеспокоенность тем, что на российской эстраде талантливых музыкантов можно сосчитать на пальцах. Певица полагает, что на шоу-бизнесе пора поставить жирный крест.

«Мы говорим об искусстве. Искусства там нет давно», — высказала свое мнение Кормухина.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак лишилась в РФ прибыльного бизнеса: налоговая служба закрыла ее российскую компанию, которая приносила артистке миллионную прибыль.

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RusNewsToday24
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