Певица Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России пора поставить жирный крест

Кормухина стала участницей пресс-конференции, посвященной молодым исполнителям, где высказала свою обеспокоенность тем, что на российской эстраде талантливых музыкантов можно сосчитать на пальцах. Певица полагает, что на шоу-бизнесе пора поставить жирный крест.