Певица Ирина Аллегрова тайно помогала военным в госпитале

«Солдаты от нее были в восторге, потому что они не ожидали ее там увидеть, она ведь далека от политики. А здесь она просто оказалась патриоткой, но она, в отличие от многих освещающих каждый свой шаг артистов, сделала это тайно. Знал узкий круг людей», — добавил он.