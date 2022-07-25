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Певица Ирина Аллегрова тайно помогала военным в госпитале

Певица Ирина Аллегрова тайно помогала военным в госпитале
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Ирина Аллегрова навестила военных в госпитале и оказала им посильную помощь.

После поддержки главного редактора RT Маргариты Симоньян исполнительница хита «Угонщица» пропала из информационного поля. Как оказалось, Аллегрова втайне от всех посещала госпиталь и оказывала помощь военным, о чем в беседе с BLITZ.center рассказал журналист Денис Сорокин.

«Солдаты от нее были в восторге, потому что они не ожидали ее там увидеть, она ведь далека от политики. А здесь она просто оказалась патриоткой, но она, в отличие от многих освещающих каждый свой шаг артистов, сделала это тайно. Знал узкий круг людей», — добавил он.

Симоньян ранее рассказала о необычном звонке Аллегровой. Певица, публично не заявлявшая о своей позиции по отношению к спецоперации на Украине, заверила журналистку, что она «с народом».

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