Певица Елена Ваенга перестала скрывать беременность

Подруга известной певицы Елены Ваенги актриса Ольга Картункова рассекретила ее интересное положение. Артистка опубликовала совместный с исполнительницей снимок.
Картункова поделилась снимком в социальных сетях. На нем Ваенга запечатлена в платье, подчеркивающем ее округлившийся живот. Поклонники сразу же в комментариях поздравили певицу со скорым прибавлением в семье.
«Одним словом – звезды. Елена ждет пополнение, поздравляю», — комментирует подписчик.
Елена Ваенга уже воспитывает сына Ивана от музыканта Романа Садырбаева. Мальчик появился на свет в 2012 году.