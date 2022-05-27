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Певица Елена Ваенга перестала скрывать беременность

Певица Елена Ваенга перестала скрывать беременность
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Подруга известной певицы Елены Ваенги актриса Ольга Картункова рассекретила ее интересное положение. Артистка опубликовала совместный с исполнительницей снимок.

Картункова поделилась снимком в социальных сетях. На нем Ваенга запечатлена в платье, подчеркивающем ее округлившийся живот. Поклонники сразу же в комментариях поздравили певицу со скорым прибавлением в семье.

«Одним словом – звезды. Елена ждет пополнение, поздравляю», — комментирует подписчик.

Елена Ваенга уже воспитывает сына Ивана от музыканта Романа Садырбаева. Мальчик появился на свет в 2012 году.  

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RusNewsToday24
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