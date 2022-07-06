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Бекки Джи

Певица Бекки Джи дала интервью американскому Vogue, которое появилось на YouTube-канале издания. Беседуя с журналистом, Джи рассказала, как она справляется со стрессом, кого она считает иконой стиля и как поддерживать хорошие отношения внутри рабочего коллектива.

По словам артистки, она активно занимается боксом — именно занятия спортом помогли Бекки справиться с тревожностью и почувствовать себя “в своем теле”:

В моменты, когда я чувствую себя подавленно, я иду в зал и надеваю перчатки.

Певица призналась, что сейчас находится в кризисе среднего возраста:

Это такой период, когда мы перестаем быть теми, кем мы не являемся, чтобы стать теми, кем мы всегда были на самом деле, глубоко внутри.

В последнее время Бекки ощущает себя бабочкой, выбравшейся из кокона, которая теперь может летать — она научилась определять, что не соответствует ее внутреннему “я”, и отпускать это.

Бекки также рассказала, что латиноамериканская культура сильно повлияла на ее стиль:

Иконой стиля для меня, безусловно, является моя мама. Она в старшей школе — это вдохновляющий образ, начиная с ее кудрей и заканчивая широкими джинсами,

— поделилась певица.

Демонстрация моей культуры, моих корней всегда была для меня приоритетом и остается таковым по сей день,

— добавила она. Певица объяснила, что, относясь к национальному меньшинству в Америке, она часто чувствует, что должна оставаться в определенных общественных рамках, но “у личности, как и у неба, нет пределов и рамок”.

Бекки также отметила, что не все понимают, насколько большой командный труд стоит за каждым успешным исполнителем:

Для меня важно выстроить такие отношения с моей командой, чтобы все понимали, насколько их ценят и замечают их вклад.

Именно поэтому она часто проводит дружеские встречи со своей командой, вместе они могут пойти в бар или на урок сальсы.

Бекки Джи — 25-летняя американская певица мексиканского происхождения родом из Калифорнии. Она набрала популярность, снимая каверы и публикуя их на YouTube, а затем снялась в подростковых боевиках “Могучие рейнджеры” и “Аксель” — тогда она и начала сольную музыкальную карьеру и стала выпускать композиции на английском и испанском языках. Сейчас Бекки активно популяризирует латиноамериканскую культуру и завоевывает сердца американских слушателей. В своем инстаграме* она говорит:

Пытаюсь быть собой и своей на обеих сторонах.

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