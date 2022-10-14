Певица Азиза высказалась о повестке Талькову-младшему

Игорь Тальков-младший на днях получил повестку в рамках частичной мобилизации в России. Певица Азиза, комментируя ситуацию, отметила, что артист часто бывает в Донбассе, передает издание «Московский комсомолец».
Как ранее говорил сам Тальков-младший, от военкомата он бегать не собирается. Музыка же является смыслом его жизни.
«Игорь и так находится достаточно часто в этой горячей точке», — пояснила исполнительница.
В заключение Азиза напомнила, что у певца двое детей, а сам он не раз бывал с концертами в Донбассе.