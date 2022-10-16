Певица Апина выиграла суд у Первого канала за песню «Бухгалтер» в исполнении Джанабаевой

Бывшая участница «ВИА Гры» Джанабаева, выступая в передаче «Три аккорда», перепела популярный хит «Комбинации», который группа выпустила в 1991 году. Апина, как главный правообладатель песни «Бухгалтер», подала в суд на Первый канал и выиграла. Теперь руководство телеканала должно заплатить певице 150 тысяч рублей.