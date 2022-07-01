Певица Анна Нетребко запланировала поездку в Израиль

Звезда оперной сцены Анна Нетребко сообщила о запланированной поездке в Израиль. Артистка выступит с концертом перед еврейской публикой.
Мероприятие с участием исполнительницы запланировано на 1 октября в Зале культуры имени Чарльза Бронфмана в Тель-Авиве, пишет «Экспресс-газета».
Многие представители отечественного шоу-бизнеса эмигрировали в Израиль на фоне обострения общественно-политической обстановки. На данный момент там находятся Примадонна Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, а также лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
Отметим, оперная певица также раскритиковала действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вероятнее всего, артистка выступила против родины, чтобы не потерять работу за границей.