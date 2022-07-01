Певица Анна Нетребко запланировала поездку в Израиль

Отметим, оперная певица также раскритиковала действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вероятнее всего, артистка выступила против родины, чтобы не потерять работу за границей.