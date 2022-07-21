Певица Анна Нетребко решила пойти по пути Меладзе, чтобы заработать больше денег

Стоимость посещения выступления Меладзе также весьма высокая, доходит даже до 70 тысяч рублей за билет. Журналисты пишут, что этот факт подтверждает, что российские звезды эстрады делают ставку на состоятельного зрителя. Что же касается Нетребко, то она решила пойти по пути своего коллеги по цеху, чтобы заработать больше денег.