Оперная певица Анна Нетребко в ближайшее время планирует выступить в Италии. Стоимость билетов на ее концерт, как пишет издание Blitz.Center, будет варьироваться от 650 до 1500 евро.
Отмечается, что примерно в эти сроки свой концерт в Монако даст певец Валерий Меладзе, который все чаще вызывает негатив у российской публики.
Стоимость посещения выступления Меладзе также весьма высокая, доходит даже до 70 тысяч рублей за билет. Журналисты пишут, что этот факт подтверждает, что российские звезды эстрады делают ставку на состоятельного зрителя. Что же касается Нетребко, то она решила пойти по пути своего коллеги по цеху, чтобы заработать больше денег.