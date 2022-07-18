Певица Анна Нетребко показала кадры с аплодисментами в Вероне после новостей о скандале

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео с выступления в Италии, на котором зрители встречают ее аплодисментами.
Спектакль «Аида», в котором Нетребко исполняет главную роль, обернулся скандалом. Пользователи Сети осудили артистку за использование blackface-грима и потребовали извинений. На это звезда никак не отреагировала, а только показала кадры, на которых зрители аплодируют после ее выступления.
Ранее американская коллега Нетребко Энджел Блю отказалась выходить с артисткой на одну сцену из-за использования той темного грима.