Певица Анна Нетребко показала кадры с аплодисментами в Вероне после новостей о скандале

Спектакль «Аида», в котором Нетребко исполняет главную роль, обернулся скандалом. Пользователи Сети осудили артистку за использование blackface-грима и потребовали извинений. На это звезда никак не отреагировала, а только показала кадры, на которых зрители аплодируют после ее выступления.