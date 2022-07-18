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Певица Анна Нетребко показала кадры с аплодисментами в Вероне после новостей о скандале

Певица Анна Нетребко показала кадры с аплодисментами в Вероне после новостей о скандале
Starpix/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала видео с выступления в Италии, на котором зрители встречают ее аплодисментами.

Спектакль «Аида», в котором Нетребко исполняет главную роль, обернулся скандалом. Пользователи Сети осудили артистку за использование blackface-грима и потребовали извинений. На это звезда никак не отреагировала, а только показала кадры, на которых зрители аплодируют после ее выступления.

prt scr instagram.org (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / @evacareva
prt scr instagram.org (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / @evacareva

Ранее американская коллега Нетребко Энджел Блю отказалась выходить с артисткой на одну сцену из-за использования той темного грима.

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RusNewsToday24
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