Певица Анна Нетребко ответила на попытку сорвать ее концерт в Баварии

«Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале – 3000! Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург», – написала Нетребко у себя в соцсетях.