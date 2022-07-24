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Певица Анна Нетребко ответила на попытку сорвать ее концерт в Баварии

Певица Анна Нетребко ответила на попытку сорвать ее концерт в Баварии
globallookpress/imago stock&people

Оперная певица Анна Нетребко высказалась о протестах против ее концертов в Баварии, пишет портал Teleprogramma.pro.

Некоторое время назад артистка провела фестиваль в замке в Регенсбурге, однако не всем ее выступление пришлось по душе. Перед зданием собрались несколько десятков манифестантов, которые держали в руках плакаты с призывом к певице устроить концерты на Украине.

 «Ответ на протесты! А кто сказал, что все будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале – 3000! Сравняете счет? А пока я забью гол в другом месте. Спасибо, Регенсбург», – написала Нетребко у себя в соцсетях.

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