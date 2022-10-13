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Певица Анна Нетребко отказалась давать комментарии всем журналистам из России

Певица Анна Нетребко отказалась давать комментарии всем журналистам из России
Global Look Press | Michaela Rihova/CTK

Директор Анны Нетребко Владислав Монастырский отказался прокомментировать слухи о беременности певицы. По его словам, оперная дива дала особые указания по общению с российской прессой.

«No comment! По всем вопросам касательно ее в России она меня просила говорить два английских слова: No comment», — сказал Монастырский журналистам.

Оперная певица Анна Нетребко еще летом уехала из России. Изъявив желание выступать на европейской сцене, Нетребко осудила спецоперацию на Украине. Фотографии певицы в соцсетях и загадочная фраза о «новой прекрасной роли» вызвали у поклонников подозрения, что Нетребко беременна. Однако получить комментарий от певицы не удалось: она не отвечает на звонки с российских номеров, а ее директор в России заявил, что Нетребко отказалась давать комментарии всем российским журналистам.

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RusNewsToday24
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