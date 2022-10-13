Певица Анна Нетребко отказалась давать комментарии всем журналистам из России

Оперная певица Анна Нетребко еще летом уехала из России. Изъявив желание выступать на европейской сцене, Нетребко осудила спецоперацию на Украине. Фотографии певицы в соцсетях и загадочная фраза о «новой прекрасной роли» вызвали у поклонников подозрения, что Нетребко беременна. Однако получить комментарий от певицы не удалось: она не отвечает на звонки с российских номеров, а ее директор в России заявил, что Нетребко отказалась давать комментарии всем российским журналистам.