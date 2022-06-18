Певица Анна Нетребко лишилась недвижимости на Манхэттене

Австрийская и российская оперная певица Анна Нетребко сообщила, что больше не является владелицей роскошной квартиры на 171 квадратный метр в Нью-Йорке.
В соцсетях Нетребко регулярно хвастается перед поклонниками своими достижениями. Во время очередной беседы с подписчиками оперная дива показала интерьер своей квартиры в Австрии. Фанаты Нетребко восхитились отделкой жилища звезды и один из них сравнил ее квартиру на Манхеттене и новую в Вене.
«Нью-йоркской квартиры больше нет», — неожиданно заявила знаменитость.
Женщина не стала уточнять, из-за чего она лишилась недвижимости на 32 этаже с видом на Гудзон. Внутреннее убранство жилища было выполнено в ярком стиле и объединяло два помещения. Стоит отметить, что сама певица признавалась, что взяла квартиру в ипотеку на 30 лет.
Ранее генеральный директор Венской оперы Богдан Рошчич рассказал, что не откажет Нетребко в праве выступать на сцене в стране, гражданкой которой она является с 2006 года.