Певица Анна Нетребко лишилась недвижимости на Манхэттене

Женщина не стала уточнять, из-за чего она лишилась недвижимости на 32 этаже с видом на Гудзон. Внутреннее убранство жилища было выполнено в ярком стиле и объединяло два помещения. Стоит отметить, что сама певица признавалась, что взяла квартиру в ипотеку на 30 лет.