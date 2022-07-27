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Певица Анна Асти рассказала, что на самом деле связывает ее с Филиппом Киркоровым

Певица Анна Асти рассказала, что на самом деле связывает ее с Филиппом Киркоровым
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поп-исполнительница Анна Асти рассказала о своих взаимоотношениях с Королем эстрады Филиппом Киркоровым. 

Некоторые журналисты стали подозревать известных музыкантов в романе. Асти и Киркоров стали часто вместе появляться перед публикой, а также записали совместный сингл. Однако, как утверждает сама Асти, Киркоров для нее является старшим другом и наставником. 

«Филипп никогда не бросит в беде — всегда протянет руку помощи, подставит дружеское плечо, поделится советом. На худой конец обнимет и просто поддержит словом»,  — приводит слова певицы Teleprogramma.pro

Асти также добавила, что Киркоров уже прошел через все, что сама певица проходит только сейчас.

astik Киркоров отношения
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