Певица Ани Лорак исключила Россию из гастрольного списка

Недавно появился список городов, где будут проходить концерты в рамках ее осеннего тура — Россия в нем не значится. Лорак собирается гастролировать по Европе. Пока концерты запланированы в Германии и Чехии. Цена билетов начинается от 35 и доходит до 149 евро.