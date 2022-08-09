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Певица Ани Лорак исключила Россию из гастрольного списка

Певица Ани Лорак исключила Россию из гастрольного списка
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская музыкальная исполнительница Ани Лорак больше не планирует выступать в России.

Фанаты артистки с февраля озабочены ее исчезновением с радаров СМИ. Блоги в социальных сетях удалены, а выступления на телеканалах сошли на нет. Финальной точкой стала отмена концертов в России.

Недавно появился список городов, где будут проходить концерты в рамках ее осеннего тура — Россия в нем не значится. Лорак собирается гастролировать по Европе. Пока концерты запланированы в Германии и Чехии. Цена билетов начинается от 35 и доходит до 149 евро.

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RusNewsToday24
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