Певица Ани Лорак исключила Россию из гастрольного списка

Украинская музыкальная исполнительница Ани Лорак больше не планирует выступать в России.
Фанаты артистки с февраля озабочены ее исчезновением с радаров СМИ. Блоги в социальных сетях удалены, а выступления на телеканалах сошли на нет. Финальной точкой стала отмена концертов в России.
Недавно появился список городов, где будут проходить концерты в рамках ее осеннего тура — Россия в нем не значится. Лорак собирается гастролировать по Европе. Пока концерты запланированы в Германии и Чехии. Цена билетов начинается от 35 и доходит до 149 евро.