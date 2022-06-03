Певица Анастасия не может добиться пенсионных выплат из-за сгоревшей трудовой книжки

«Я всю жизнь работаю! Ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком! Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы. Это даже в “Википедии” написало! Училась в Щукинском училище — это тоже в стаж входит. Плюс я член Союза литераторов. К тому же, я постоянно гастролирую, не останавливаясь. И с каждого концерта идут отчисления в Пенсионный фонд», — цитирует Анастасию «PRO звезд».