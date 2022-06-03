Певица Анастасия не может добиться пенсионных выплат из-за сгоревшей трудовой книжки

Певица Анастасия призналась, что лишилась пенсии из-за отсутствия у нее трудовой книжки.
Исполнительница хита «Струна» рассказала, что Пенсионный фонд России отказал ей в выплатах из-за того, что предоставленные ею документы не обладали нужным количеством информации о трудовой деятельности артистки.
«Я всю жизнь работаю! Ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком! Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы. Это даже в “Википедии” написало! Училась в Щукинском училище — это тоже в стаж входит. Плюс я член Союза литераторов. К тому же, я постоянно гастролирую, не останавливаясь. И с каждого концерта идут отчисления в Пенсионный фонд», — цитирует Анастасию «PRO звезд».
Как оказалась, в выплате пенсии 56-летней певице отказали из-за отсутствия трудовой книжки. Нужный документ имелся у Анастасии, однако в какой-то момент он сгорел при пожаре, поэтому артистка планирует обратиться к юристам.