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Певица Алена Свиридова считает, что у современного общества есть психическое расстройство

Певица Алена Свиридова считает, что у современного общества есть психическое расстройство
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица считает, что современное общество перестало различать грань между «хорошо» и «плохо». По ее словам, мир сошел с ума.

Звезда прокомментировала свой старый пост о сексуальных домогательствах, но осталась непонята поклонниками. Теперь Свиридова заявила о психическом расстройстве современного мира.

«Вообще, конечно, мир сошел с ума. Ощущение, что у всего человечества биполярное расстройство. Для меня это очевидно. Понятия “хорошо” и “плохо” сильно размылись. Уже не двойные, а множественные стандарты. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», — подытожила певица для «АиФ».

Ранее Свиридова написала сообщение о договоренностях касаемо секса. Она заявила, что важно общаться со своим партнером и заявлять о предпочтениях.

мир мнение свиридонова
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