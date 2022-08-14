Певица Алена Свиридова считает, что у современного общества есть психическое расстройство

Российская певица считает, что современное общество перестало различать грань между «хорошо» и «плохо». По ее словам, мир сошел с ума.
Звезда прокомментировала свой старый пост о сексуальных домогательствах, но осталась непонята поклонниками. Теперь Свиридова заявила о психическом расстройстве современного мира.
«Вообще, конечно, мир сошел с ума. Ощущение, что у всего человечества биполярное расстройство. Для меня это очевидно. Понятия “хорошо” и “плохо” сильно размылись. Уже не двойные, а множественные стандарты. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», — подытожила певица для «АиФ».
Ранее Свиридова написала сообщение о договоренностях касаемо секса. Она заявила, что важно общаться со своим партнером и заявлять о предпочтениях.