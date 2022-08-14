Певица Алена Свиридова считает, что у современного общества есть психическое расстройство

«Вообще, конечно, мир сошел с ума. Ощущение, что у всего человечества биполярное расстройство. Для меня это очевидно. Понятия “хорошо” и “плохо” сильно размылись. Уже не двойные, а множественные стандарты. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло», — подытожила певица для «АиФ».