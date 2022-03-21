Певица Жасмин опровергла слухи об эмиграции в Израиль и вернулась в Россию

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жасмин подверглась критике
из-за отъезда в Израиль, на которую сразу же отреагировала. Певица успокоила
поклонников и сказала, что находится в отпуске и скоро вернется на родину.

Звезда вместе с детьми уже
находится в России. По ее словам, семейство навестило бабушку в Израиле и
провело там несколько дней, как и планировалось. Теперь певица вернулась к
повседневной жизни в Москве.

«Теплый привет всем, кто волновался о том, что я
сбежала из России. Вот и прилетели домой. Дети не захотели расставаться с
бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с
нами», — отметила Жасмин.

Певица добавила, что ее очень
многое связывает с Израилем, поэтому она регулярно туда ездит. По ее словам, в
этой стране находится могила отца, а также проживают многие родственники, пишет
телеканал «360».

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