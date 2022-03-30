Певица Жасмин может лишиться 300 млн рублей из-за покойного отца

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Заслуженная артистка России, 44-летняя певица Жасмин не успела оправиться после смерти отца, как на нее обрушилась новая напасть — звезде предстоит выступить ответчиком по многомиллионному иску одного из банков.
Отец певицы Лев Манахимов умер летом 2021 года. При жизни мужчина стал залогодателем по крупному займу, обязанности по погашению которого кредитор после смерти мужчины решил возложить на плечи его наследников: Жасмин и ее брата Анатолия.
«Сумма иска составляет 300 млн рублей. Между банком и заемщиком (некой гражданкой Натальей Бертовой) был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств также был составлен договор залога недвижимости», — уточнили «СтарХиту» в пресс-службе Мещанского районного суда города Москвы.
В связи со смертью залогодателя истец потребовал обратить взыскание на заложенное имущество, которым владел Манахимов, посредством выставления его на публичные торги. Предварительное заседание по этому делу намечено на 18 апреля.