Певица Вица Цыганова уверена, что уехавший на Евровидение Киркоров «нагадил в душу» россиянам

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Певица Вика Цыганова прокомментировала визит Филиппа Киркорова в итальянский Турин. Артист прибыл туда в качестве почетного гостя на музыкальный конкурс «Евровидение».
Цыганова отметила, что таким способом Киркоров показал наплевательское отношения к россиянам. Кроме того, артист подобным поступком показал, кто ему дороже: родина или Европа. Исполнительница добавила, что сама она, в отличие от поп-короля, поехала не на Евровидение, а выступать перед жителями Донбасса.
«В то время как господин Киркоров потоптался на кресте в Кремле и свалил в Турин. Я думаю, что каждый едет к своим. Я счастлива, что я не с ним вместе, а со своим народом. С Днем Победы. Наш народный Филя уехал в просветленную Европу за вдохновением, как гадить нам в душу дальше», — написала Цыганова в своем Telegram-канале.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался насчет поступка певца Филиппа Киркорова. Он назвал подобные действия аморальными.