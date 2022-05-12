Певица Вица Цыганова уверена, что уехавший на Евровидение Киркоров «нагадил в душу» россиянам

«В то время как господин Киркоров потоптался на кресте в Кремле и свалил в Турин. Я думаю, что каждый едет к своим. Я счастлива, что я не с ним вместе, а со своим народом. С Днем Победы. Наш народный Филя уехал в просветленную Европу за вдохновением, как гадить нам в душу дальше», — написала Цыганова в своем Telegram-канале.