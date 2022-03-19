Певица Валерия вернулась на родину для празднования Дня воссоединения Крыма с Россией

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Эстрадная певица Валерия выступила на концерте в Санкт-Петербурге, приуроченном к празднованию восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Ради этого исполнительница вернулась на родину из Израиля.
Исполнительница хита «Часики», обращаясь к зрителям со сцены СК «Юбилейный», отметила, что для нее является счастьем находиться рядом с соотечественниками в этот праздничный день.
«Знаю, что многие мои коллеги отправились в самые разные города для участия в праздничных концертах, посвященных этому историческому событию», — добавила Валерия.
Артистка порадовала присутствовавших в зале своими хитами, в числе которых оказалась и песня «Чтобы все было хорошо» — материнская молитва, как назвала ее сама Валерия. Звезда выразила уверенность, что строки из этой песни обязательно сбудутся.
Крым и Севастополь вновь вошли в состав РФ в результате проведенного 16 марта 2014 года референдума, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
Накануне на концерт в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией выступил глава государства Владимир Путин. Как сообщал телеканал «Царьград», президент воодушевил граждан словами из священного писания.