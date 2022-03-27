Певица Валерия рассказала о несостоявшемся выступлении в Дубае

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Народная
артистка РФ, певица Валерия сообщила, что у нее сорвался плановый концерт в
Дубае в рамках Дрезденского оперного бала. Мероприятие, целью которого является
поддержка и продвижение европейской, русской и арабской культур, состоялось 14
марта. По ее словам, немецкие музыканты отказались выступать на одной сцене с
артистами из России. Впрочем, знаменитость старается не думать про этот
неприятный инцидент, поскольку в этот период у нее появились другие не менее интересные
предложения.
«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели
выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать
Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это», —
поделилась Валерия.
Не так давно
российская певица выступила на церемонии закрытия зимних Игр
паралимпийцев в Ханты-Мансийске. Валерия не только представила присутствующим свою
новую песню «Чтобы все было хорошо», но также выразила поддержку отечественным
спортсменам, отстраненным от соревнований в Пекине на фоне продолжающейся
спецоперации РФ на Украине.
Дрезденский
оперный бал — это уникальное мероприятие, организаторами которого выступают
основатели знаменитого Semper Opera Ball, объединяющее современных звезд
поп-сцены и оперных исполнителей мирового класса. В праздничной программе в Дубае
помимо Валерии должны были выступить артистка балета Светлана Захарова и
известный скрипач, заслуженный артист России Вадим Репин, а также испанский
оперный певец Пласидо Доминго, Фатьма Саид, художественный руководитель театра
«Мюзик-Холл» и дирижер Фабио Мастранджело, Дрезденский камерный оркестр.
Решение
немецких музыкантов является далеко не первым проявлением русофобии за
последнее время. С начала спецоперации России на территории Украины, направленной
на демилитаризацию и денацификацию соседней страны и защиту мирных жителей
Донбасса от геноцида со стороны националистических батальонов и ВСУ,
русскоязычные граждане в целом ряде государств Европы и США подверглись жесткой
дискриминации и давлению.
В ночь на 7
марта неизвестные атаковали представительство Россотрудничества
в Париже. В здание была брошена бутылка с горючей жидкостью. По счастливому
стечению обстоятельств никто не пострадал, так как «коктейль Молотова» попал в
забор, не долетев до цели. В ирландском Дублине произошел еще один схожий
инцидент — грузовой автомобиль протаранил ворота российского посольства в
стране.
Телеведущая
Тина Канделаки 18 марта в своей речи на концерте-митинге «Крымская весна» в
Лужниках в честь 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ указала на то, что сейчас страны Запада
демонстрируют беспрецедентную русофобию. По словам журналистки, агрессивные
выпады прослеживаются в разных странах, причем не только в отношении граждан
России, но в целом всех говорящих на русском языке.