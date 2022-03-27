Певица Валерия рассказала о несостоявшемся выступлении в Дубае

Народная

артистка РФ, певица Валерия сообщила, что у нее сорвался плановый концерт в

Дубае в рамках Дрезденского оперного бала. Мероприятие, целью которого является

поддержка и продвижение европейской, русской и арабской культур, состоялось 14

марта. По ее словам, немецкие музыканты отказались выступать на одной сцене с

артистами из России. Впрочем, знаменитость старается не думать про этот

неприятный инцидент, поскольку в этот период у нее появились другие не менее интересные

предложения.