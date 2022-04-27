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    Певица Надежда Дорофеева рассказала, что от нее отвернулись друзья из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Певица Надежда Дорофеева рассказала, что от нее отвернулись друзья из России

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    vk.com/Надя Дорофеева

    Бывшая солистка музыкальной группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева призналась, что не получает поддержки со стороны друзей из России.

    Совсем недавно певица отметила свой 32-й день рождения, а чуть больше месяца назад объявила о разрыве с возлюбленным телеведущим Владимиром Дантесом. Однако, несмотря на значительные перемены в жизни Дорофеевой, по словам самой девушки, от нее отвернулись все друзья из России.

    «Разочарований произошло очень много. Кто-то не поддержал, кого-то хотелось услышать. Многие друзья из России не позвонили, не спросили “как дела?”. Обратила на это внимание, но я не обидчивый человек. А ведь все равно — как же так?» — рассказала исполнительница в эфире одного из YouTube-шоу.

    Напомним, о разводе Дантеса и Дорофеевой стало известно в марте 2022 года. Знаменитости прожили в браке шесть лет. О причинах расставания пара не сообщает.

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