Певица Надежда Дорофеева рассказала, что от нее отвернулись друзья из России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Бывшая солистка музыкальной группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева призналась, что не получает поддержки со стороны друзей из России.
Совсем недавно певица отметила свой 32-й день рождения, а чуть больше месяца назад объявила о разрыве с возлюбленным телеведущим Владимиром Дантесом. Однако, несмотря на значительные перемены в жизни Дорофеевой, по словам самой девушки, от нее отвернулись все друзья из России.
«Разочарований произошло очень много. Кто-то не поддержал, кого-то хотелось услышать. Многие друзья из России не позвонили, не спросили “как дела?”. Обратила на это внимание, но я не обидчивый человек. А ведь все равно — как же так?» — рассказала исполнительница в эфире одного из YouTube-шоу.
Напомним, о разводе Дантеса и Дорофеевой стало известно в марте 2022 года. Знаменитости прожили в браке шесть лет. О причинах расставания пара не сообщает.