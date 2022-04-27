Певица Надежда Дорофеева рассказала, что от нее отвернулись друзья из России

«Разочарований произошло очень много. Кто-то не поддержал, кого-то хотелось услышать. Многие друзья из России не позвонили, не спросили “как дела?”. Обратила на это внимание, но я не обидчивый человек. А ведь все равно — как же так?» — рассказала исполнительница в эфире одного из YouTube-шоу.