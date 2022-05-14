Певица Надежда Бабкина вспомнила о своем перевоплощении в мужчину для спектакля

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В беседе с журналистами Бабкина вспомнила, как однажды ей пришлось примерить на себя мужскую роль для спектакля «Горько», который ставился в театре «Русская песня». Исполнительница долго готовилась к выступлению, но, по словам артистки, это было не легко.
«Перед зрителями я появляюсь в мужском образе. А сыграть мужчину – это, скажу я вам, не просто надеть брюки и приклеить усы. Мне пришлось долго работать над походкой, жестикуляцией, манерами. В итоге настолько вошла в образ, что, когда в финале первого акта стягиваю с себя маску грека из чеховской «Свадьбы», публика ахает от неожиданности», — цитируют певицу «Аргументы и Факты».
Ранее Бабкина рассказала, как чуть не умерла от последствий перенесенного COVID-19. Из-за этого 72-летняя звезда регулярно вакцинируется и сейчас, по ее словам, чувствует себя превосходно.