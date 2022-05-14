Певица Надежда Бабкина вспомнила о своем перевоплощении в мужчину для спектакля

«Перед зрителями я появляюсь в мужском образе. А сыграть мужчину – это, скажу я вам, не просто надеть брюки и приклеить усы. Мне пришлось долго работать над походкой, жестикуляцией, манерами. В итоге настолько вошла в образ, что, когда в финале первого акта стягиваю с себя маску грека из чеховской «Свадьбы», публика ахает от неожиданности», — цитируют певицу «Аргументы и Факты».