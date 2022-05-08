Певица Монеточка рассказала о беременности и отъезде из России: “У меня очень снизились требования к моему будущему”

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Лиза Монеточка

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказала об отъезде из России и призналась, что находится на шестом месяце беременности. Лиза станет мамой впервые, пол ребенка уже известен — певица ждет девочку.

По словам артистки, она планировала ребенка в тот период, когда “подходил к концу” коронавирус и не ожидала, что мир столкнется с новым потрясением совсем другого рода.

Конечно, у меня очень снизились требования к моему будущему. Если раньше я очень тщательно в Москве выбирала больницу, выбирала доктора, чтобы на родах обязательно присутствовал доула (Компаньон, обеспечивающий психологическую поддержку. — Прим. ред.), то сейчас мне главное, чтобы на родах присутствовал хотя бы один акушер, и где это будет происходить, в какой стране, уже на втором месте,

— поделилась она мыслями о своем положении в изменившихся реалиях.

В настоящий момент Монеточка находится в Вильнюсе (Литва) вместе со своим мужем, музыкантом и продюсером Виктором Исаевым. Одна из главных причин, почему она приняла решение уехать из России после начала спецоперации на Украине — это возможность открыто выражать свою позицию.

В своих соцсетях певица не раз высказывалась против спецоперации. Находясь в Европе, она успела дать несколько благотворительных концертов, направив собранные с продажи билетов средства на помощь украинским беженцам.

Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс, где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами.

Однако артистка отметила, что не теряет надежды когда-нибудь вернуться на родину.

Умом я понимаю, что какое-то время надо еще скитаться по миру, но я хотела бы вернуться, очень. Очень этого жду и очень скучаю. Вообще, мне так обидно. В те годы, когда я переехала в Москву, было ощущение какого-то вздоха свободы, и вокруг было так много людей свободолюбивых. Конечно, были отвратительные тревожные звоночки о том, что ситуация нестабильна, но все равно в рамках Москвы получалось друг для друга создавать это ощущение свободы. Можно было давать концерты, не выбирая, какие песни ты будешь петь. Очень обидно, что все это вот так у тебя отнимают и еще всеми силами доказывают, что ты больше не имеешь никакого права на эту страну.

Монеточка добавила, что не понимает тех деятелей культуры, которые сейчас активно поддерживают действия российских властей.

Виктор Исаев и Монеточка

Она также рассказала об отношении к русским в Прибалтике. По мнению певицы и ее супруга, проблема русофобии в этом регионе сильно преувеличена, во всяком случае они с предвзятым отношением к себе пока не столкнулись.

Планов на будущее супруги пока не строят и еще знают, надолго ли останутся в Литве. Принимать решения они будут в зависимости от обстоятельств.