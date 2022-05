Певица Мадонна выпустила NFT-коллекцию

загрузка...

Певица Мадонна и художник Майк Винкельман (Mike Winkelmann), известный под псевдонимом Beeple, объявили о создании совместных видео в формате NFT.

Коллекция под названием Mother of Creation состоит из трёх видео: «Мать природы» (Mother of Nature), «Мать эволюции» (Mother of Evolution) и «Мать технологий» (Mother of Technology). В них цифровая версия Мадонны «рожает» бабочек, растения и мнoгoнoжeк-роботов. Все три работы смоделированы на основе 3D-сканирования певицы.

Mother of Nature NFT – первая в серии: в холодной лабораторной обстановке без следов жизни певица «рожает» ветвь, которая превращается в полное и яркое дерево. Он бросает вызов гравитации и заставляет цветы расцветать. «Дерево может согнуться или даже сломаться, но оно продолжает расти и размножаться».

Второй NFT, Mother of Evolution, изображает преображение бабочек, которые являются одним из самых красивых созданий природы и символом надежды. Бабочки представляют собой противоречие в том, что в постапокалиптическом пейзаже планета сгорает дотла, но на ней всё ещё есть следы жизни.

Третье «произведение искусства», Mother of Technology, расположено в прекрасном лесу и изображает, как наука также может рождать свет в мире, но только если она используется с надлежащей совестью. Сороконожка символизирует технологию – как её живительную силу, так и её опасности, контраст тьмы и света.

“Когда мы с Майком решили сотрудничать в этом проекте год назад, я была рада возможности поделиться своим видением мира как матери и художника с собственной уникальной точкой зрения Майка. Это было удивительное путешествие, когда мы вместе строили всё это – от интеллектуальной идеи до эмоциональной истории, рождая искусство. Я хотела исследовать концепцию творения, не только то, как ребёнок входит в мир через женское влагалище, но и то, как художник рождает творчество. Самое главное, что мы хотели использовать эту возможность, чтобы принести пользу матерям и детям, которые сейчас больше всего в этом нуждаются ”, – заявила Мадонна.

Триптих создан при поддержке сервиса MoonPay.

Аукцион стартовал 11 мая на маркетплейсе SuperRare. Все вырученные средства передадут благотворительным организациям, оказывающим помощь женщинам и детям.