Певица Кравец заявила, что хочет быть первой в очереди на покупку замка Пугачевой и Галкина

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Певица Алена Кравец призналась, что находится под впечатлением от замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Артистка готова заплатить за его приобретение 700 миллионов рублей.
Кравец отметила, что слышала о слухах насчет продажи замка Примадонны. Однако подтвердить их достоверность артистка не может. Кроме того, знаменитость усомнилась в том, что звездная чета вообще готова лишиться особняка, однако если это произойдет, то она готова одной из первых купить его.
«Хотя у них есть большая квартира в центре Москвы, вряд ли эстрадная семья “номер 1” будет продавать этот замок, где все сделано с большой фантазией и любовью. Но, если вдруг, то я хотела бы быть первой в очереди на покупку – очень заманчиво приобрести этот шедевр вкуса и архитектуры», — приводят слова Кравец «Дни.ру».
Площадь дома составляет 2,3 тысячи квадратных метров. В замке шесть этажей. На территории находятся бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. Здесь есть кальянная, звукозаписывающая студия и множество спален. Ежемесячно содержание замка обходится в 8 тысяч долларов.