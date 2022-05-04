Певица Кравец заявила, что хочет быть первой в очереди на покупку замка Пугачевой и Галкина

«Хотя у них есть большая квартира в центре Москвы, вряд ли эстрадная семья “номер 1” будет продавать этот замок, где все сделано с большой фантазией и любовью. Но, если вдруг, то я хотела бы быть первой в очереди на покупку – очень заманчиво приобрести этот шедевр вкуса и архитектуры», — приводят слова Кравец «Дни.ру».