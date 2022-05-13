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    Певица Кормухина заявила, что улетевшие из России артисты никогда не любили страну

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Певица Кормухина заявила, что улетевшие из России артисты никогда не любили страну

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    Darya Parchinskaya/Russian Look/Globallookpress

    Советская и российская певица Ольга Кормухина высказалась об улетевших из России знаменитостях.

    Во время беседы с актером Вячеславом Манучаровым в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Кормухина раскритиковала покинувших Россию звезд. Она назвала их предателями и заявила, что эти артисты никогда не любили родную страну.

    «Они всегда ее ненавидели. А ненавидели ее за то, что их ненавидели там. Потому что там они — второй сорт. Никто не будет уважать предателей. Всегда будет так», — объяснила певица.

    Ранее исполнительница хита «Падаю в небо» высказалась об эмигрировавшей в Латвию актрисе Чулпан Хаматовой, отметив, что была не удивлена ее поступком.  

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